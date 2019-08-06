الدفاع تعلن اعتقال

2019/08/06 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن اعتقال "ابو هاجر" الذي شارك في اغتصاب النساء الايزيديات في نينوى.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قوة من الفرقة عشرين وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تلقي القبض على الإرهابي (حازم محمد عبد الله قاسم) الملقب بـ"ابو هاجر" في قضاء البعاج".

وأضافت أن "الإرهابي المطلوب شارك بعدد من جرائم اغتصاب النساء الايزيديات وقتل الرجال الايزيديين".

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