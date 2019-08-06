نائب عن بدر يطالب بإقالة مدير عام المخدرات ومدير مخدرات الرصافة

2019/08/06 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة بدر البرلمانية رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة مدير عام المخدرات ومدير مخدرات الرصافة، عازياً السبب الى فشلهما بمكافحة جريمة المخدرات.

وقال السعداوي في بيان تلقى، موقع الغدير نسخة منه "على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري اقالة مدير عام المخدرات اللواء رعد ومدير مخدرات الرصافة"، عازيا السبب الى "فشلهما في مكافحة جريمة المخدرات سواء في القضاء على المتاجرة بها او الحد من التعاطي بها".وأضاف، أن "15 عاما مضت على وجود مدير عام المخدرات في المنصب ولم يتمكن من النهوض في هذه الدائرة المهمة".يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد عام 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.

انتهى.ص.هـ.ح.

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