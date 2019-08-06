وكالة الانباء السورية: التحالف الدولي يرسل قافلة عسكرية لدعم القوات الكردية

2019/08/06 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الرسمي السوري، عن دخول عشرات الشاحنات والعربات العسكرية التابعة للتحالف الدولي إلى مدينة القامشلي، لدعم القوات الكردية في سوريا.

وذكرت وكالة الانباء السورية “سانا” نقلا عن مصادر محلية في محافظة الحسكة، ان قافلة مؤلفة من مئتي شاحنة، محملة بمساعدات لوجستية، وعربات عسكرية تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن، وصلت الى مدينة القامشلي، عبر معبر “سيمالكا”، مبينة ان الهدف من إرسال تلك القافلة، هو دعم وحدات حماية الشعب الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي خطوة قوات التحالف، في وقت أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، عزم بلاده على مواصلة عمليتي غصن الزيتون، ودرع الفرات، العسكريتين، للقضاء على الأحزاب الكردية التي تعتبرها أنقرة معارضة لها.

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