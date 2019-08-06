النقل: إعادة (١٥٥) نازحاً من مخيمات الإيواء الى مناطقهم في محافظة نينوى

2019/08/06 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أعادة عدد من العوائل النازحة من مخيمات الإيواء الى مناطق الاصلية في محافظة نينوى.

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