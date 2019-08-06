“بالفديو”.. اليات عسكرية اميركية تتجول في ايسر الموصل بعد ساعات من احتجاجات “حشد الشبك” القصة كاملة

2019/08/06 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق اظهر مقطع فديو ،اليوم الثلاثاء، قوات أمريكية وهي تتجول في مدينة الموصل، وذلك بالتزامن مع قطع طريق اربيل – موصل من قبل متظاهري اللواء 30 “حشد الشبك”.واظهر الفديو اليات ثقيلة تابعة للقوات الاميركية وهي تتجول في الساحل الايسر للمدينة ظهراً، عقب يوم واحد من الاعتداء على الجيش من قبل متظاهري اللواء […]

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