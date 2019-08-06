القضاء: اعتقال تجار مخدرات يحوزون 44 كغم من الحشيشة بالبصرة

2019/08/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، اعتقال تجار مخدرات يحوزون 44 كغم من الحشيشة في محافظة البصرة.

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