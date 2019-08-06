2019/08/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى اللواء 44 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، تفتيش وتطهير عدد من القرى جنوب الموصل وتأمينها بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينهي تفتيش عدد من قرى ناحية القيارة جنوب الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينهي تفتيش عدد من قرى ناحية القيارة جنوب الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).