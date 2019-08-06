تركيا تصدر 700 طن من الكرز إلى الصين خلال الموسم الجاري

2019/08/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس اتحاد مصدري أولوداغ للفواكه والخضراوات، سانيح يازقان ،الثلاثاء، أن السوق الصيني يعتبر من أهم الأسواق الذي يولي له الاتحاد أهمية منذ سنوات.

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