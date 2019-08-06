مع تقلبات الأسواق.. أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار

2019/08/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت ثروة أثرياء العالم بنحو 117 مليار دولار في يوم واحد، بالتزامن مع الموجة الهبوطية في أسواق الأسهم العالمية.

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