بورصة العراق تصعد عند الإغلاق بجلسة تداولات الثلاثاء

2019/08/06 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.64 % ، عند مستوى 478.92 نقطة ، رابحاً نحو 3.06 نقطة.

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