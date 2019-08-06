ممثل البنك الدولي تزور مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية في كردستان

2019/08/06 | 18:28

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الاقتصاد نيوز - اربيل

زارت ممثل البنك الدولي، الخبيرة القانونية غرام القسطلاني المسؤولة على برنامج تمكين المرأة الاقتصادي في العراق مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية في اربيل ، فيما استقبلها رئيس الرابطة الاستاذ وديع الحنظل والمدير الاقليمي للرابطة محمد منذر.

كما حضرت السيدة شلير من مجلس الاعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان وعمر وديع عضو مجلس ادارة مؤسسة المحطة لريادة الاعمال.

وتم الحديث على سبل التعاون المشترك بين البنك الدولي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا البرنامج وهو زيادة نسبة القوى العاملة للنساء بخمس نقاط مئوية بحلول عام ٢٠٢٤.

وسيتم التعاون بين الرابطة وحكومة الإقليم والبنك الدولي على تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتمكين المرأة الاقتصادي.

وأكد الاستاذ وديع الحنظل ان من أولويات عمل الرابطة مع الشريك الاستراتيجي البنك المركزي العراقي هو تمكين المرأة من خلال صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" الممول من قبل المصارف الخاصة وشركات الصرافة.

وشدد الحنظل على ضرورة التنسيق بين فريق الرابطة والبنك الدولي للقيام بورش عمل وندوات ودورات تدريب الهدف منها خلق فرص عمل والتوعية للقطاعين العام والخاص.

واشادت السيدة غرام على دور الرابطة و الراعي الرئيسي البنك المركزي العراقي من خلال المبادرات والبرامج المقدمة لخدمة القطاع المصرفي وإمكانية إطلاق مبادرة قروض مسهلة تستهدف المرأة والعمل على شراكة مشتركة بين البنك الدولي ورابطة المصارف للعمل المستقبلي.

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