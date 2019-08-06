2019/08/06 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

كشف رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ المجلس توصية بسحب العمل بشكل تام من الشركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. مجلس يوصي بسحب مشروع مجاري الزبير من الشركة المنفذة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. مجلس يوصي بسحب مشروع مجاري الزبير من الشركة المنفذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).