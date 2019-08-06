2019/08/06 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، تجربة ناجحة لإطلاق سيارة طائرة بلا طيار، قد تمثل حلا لمشكلة الازدحام المروري في المستقبل.

وتمثل الطائرة الجديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربة يابانية ناجحة لسيارة طائرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجربة يابانية ناجحة لسيارة طائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).