الوطني الكردستاني: الكرد وعبد المهدي يحتاجون إلى بعضهم البعض

2019/08/06 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا حزب #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة أن تقوم #حكومة_إقليم_كردستان بالاتفاق مع #الحكومة_الاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة، مبيناً أن #الكرد ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يحتاجون إلى […]

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