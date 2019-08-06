2019/08/06 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، اجتماعا مع الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وقيادة العمليات المشتركة بشأن اوضاع مناطق سهل نينوى ومطالب الاهالي التي رفعت للحكومة.وقال الفياض في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ان "الاجتماع شهد مناقشة مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء مناطق سهل نينوى، حيث ستوكل المسؤولية الامنية إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: أمن سهل نينوى سيوكل للواء 30 بالحشد والشرطة المحلية والجيش) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: أمن سهل نينوى سيوكل للواء 30 بالحشد والشرطة المحلية والجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).