عمليات ديالى للحشد الشعبي تعلن نتائج اليوم الثاني لإرادة النصر الثالثة

2019/08/06 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، الثلاثاء، نتائج اليوم الثاني من المرحلة الثالثة لعملية ارادة النصر، مشيرا الى عزل خلايا داعش في محيط نهر ديالى.وقال قائد العمليات طالب الموسوي في بيان، ان "قوات الحشد الشعبي انطلقت في اليوم الثاني من عمليات ارادة النصر الثالثة حيث تم تدمير مضافتين لداعش شمال ناحية جلولاء من قبل ...

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