2019/08/06 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال سفير الصين في دولة الإمارات إن البحرية الصينية قد ترافق السفن التجارية الصينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي.وأضاف السفير ني جيان اليوم الثلاثاء، أن بلاده ربما ترافق سفنا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.وقال لـ”رويترز”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين ربما ترافق سفنها في الخليج بموجب مقترح أمريكي وكالة خطوة برس.

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