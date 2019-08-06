نفط الخليج يبحث عن مخرج من أزمة المضائق

2019/08/06 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اشتداد صراع المضائق البحرية في منطقة الخليج العربي، يطفو على السطح الحديث حول بدائل فعالة تسهل حركة ناقلات النفط، تجنبها المرور

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