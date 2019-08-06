امريكا تلغي خاصية الدخول لأراضيها دون تأشيرة لمن سافر لهذه الدول بينها العراق

2019/08/06 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

قررت الولايات المتحدة الامريكية الغاء خاصية الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، لمن سافروا أو تواجدوا في 8 ...

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