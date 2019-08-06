التحقيق في خيانة القادة العسكريين بين التشكيك والدقة

2019/08/06 | 18:34

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كتب / جواد كاظم الخالصي…

تسريب المكالمة التلفونية بين قائد عمليات الأنبار اللواء محمود الفلاحي وعميل المخابرات الامر...

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