شرطة البصرة ترد على النائب الخزعلي بشأن وجود اعتقالات “عشوائية” في المحافظة

2019/08/06 | 18:34

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بغداد اليوم- بغداد

ردت قيادة شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، على نائب اتهمها بوجود اعتقالات "عشوائية" تنفذها عناصر القيادة داخل المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استجابة لطلبات الأخوة محبي الخير والوئام في توضيح ماحصل من تداعيات بعد قيام الشرطة بواجباتها في شمال البصرة وما اعلن في المؤتمر الصحفي للنائب (فالح الخزعلي) نود إيضاح مايلي:

١-لا شائبة لدينا ولا حتى معلومة سلبية تمس نزاهة وعمل النائب ولم يؤشر لدينا اي تواطئ مع عصابات تهريب النفط في شمال البصرة للسيد النائب المحترم.

٢-ان كل ما ورد من معلومات وردود فعل من النائب في المؤتمر الصحفي عن الاعتقالات العشوائية او التعذيب لا صحة له وأن القضاء رغم تعاونه مع القوات الأمنية فانه حازم ومتابع لأية حالة من حالات انتهاك لحقوق الانسان ولا يسمح بالاعتقالات العشوائية او التعذيب ولم يؤشر بحالات الاعتقال العشوائي من قبل دائرة حقوق الإنسان او منظمات المجتمع المدني".

وكان النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي قد طالب السبت، وزير الداخلية ياسين الياسري والقضاء العراقي بالتحقيق في تهم "زور" وجهها إليه مدير الأفواج في المحافظة، "بسبب" تصريحاته حول الاعتقالات "العشوائية" التي "ينفذها" الأخير هناك.

وقال الخزعلي في بيان: "انا نائب عن البصرة وبدرجة وزير ومدير الأفواج في البصرة الصق بي تهمة زورا وكذبا وبهتانا لم يراعي اي حق فيه، فكيف بالفقراء والمعدمين والمعوزين"، مستدركا بالقول "لكن بحول الله وقوته لا يبقى الظالم بظلمه".

ودعا عضو مجلس النواب وزير الداخلية ياسين الياسري، والمحافظ أسعد العيداني والقضاء العراقي إلى "التحقيق في موضوعين، الأول الاعتقالات العشوائية بحق الأبرياء من البصرة لأجل تسجيل نشاط"، لافتا إلى أنهم سيكتشفون ان" ٩٠%من الذين اعتقلتهم وسلمهم (مدير الأفواج) لمراكز الشرطة أبرياء،، والثاني تصريحاته بحقي وكشف الحقيقة، ليطلع أبناء البصرة عن الظلم والتهم الكيدية".

وأضاف، أن "ملف التهريب للتناكر ايضا تهمة كيدية، وشرطة النفط في البصرة وشركة نفط البصرة قالوا انه لايوجد تهريب والمنتوج للدولة والناقل سليم"، متهما مدير الأفواج في البصرة بأنه "اراد ان يقوم بنشاط وهمي".

وأكد فالح الخزعلي، أن "الحقائق واضحة، والتحقيق سيكشف ان مسؤل الأفواج اصبح ناطق باسم الداخلية وشرطة البصرة لتشويه سمة الشرفاء"، معاهدا أهالي البصرة بالقول: "بعد كشف الحقائق وإطلاق سراح الأبرياء لم ولن اخذلكم مثلما واجهنا داعش في الميدان نواجه الظلم في الرقابة".

وكان قائد قوات الصدمة في البصرة، العقيد علي محسن مشاري المحمداوي قد اتهم، النائب فالح الخزعلي بالاشتراك بعمليات تهريب النفط ومنعه من القاء القبض على المهربين ومطلوبين بجرائم من بينها القتل، فيما أكد "امتلاكه أدلة" تثبت ذلك، وأنه ينتظر أوامر قائد شرطة البصرة لـ"القيام باللازم".

وكان النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، كشف ( 31 تموز 2019) عن وجود عمليات اعتقال "عشوائية" داخل المحافظة، مطالباً وزير الداخلية بالتحرك السريع من اجل إيضاح ما يجري داخل المحافظة.

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