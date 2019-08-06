التربية تقرر تغيير موعد اختبارات المتميزين وكلية بغداد

2019/08/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، تغيير موعد اختبارات المتميزين وكلية بغداد.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “موعد اختبارات المتميزين والمتميزات وكلية بغداد تأجل الى الثلاثاء 20/8/2019 بدلا من الاحد 18/8/2019” .وأضاف، أنه “لكثرة المناشدات من قبل اهالي الطلبة الخاصة بالتغيير تم تغير الموعد ليفسح مجال امام جميع الطلبة بالمشاركة […]

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