2019/08/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه زار في الشهور الأخيرة أبو ظبي، وشارك بمؤتمر للأمم المتحدة، وأن هدفه “الارتقاء” بالعلاقات مع دول الخليج، وتحقيق تطبيع علني.وقال كاتس، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج، يشمل توقيع اتفاقيات علنية، مشيرا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإسرائيلي: زرت الإمارات لتحقيق تطبيع علني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإسرائيلي: زرت الإمارات لتحقيق تطبيع علني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإسرائيلي: زرت الإمارات لتحقيق تطبيع علني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).