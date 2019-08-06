داخل الخلايا النائمة لـ «حزب الله» في الولايات المتحدة: في انتظار إشارة إيران لضرب الأهداف الأمريكية والإسرائيلية

2019/08/06 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في الخليج العربي الشهر الماضي، أفادت بعض التقارير أن القوات الأمريكية كانت على

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