من قصف الحشد الشعبي في العراق؟

2019/08/06 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض معسكران للحشد الشعبي في العراق لقصف بطائرات مسيّرة، الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، وفيما نفت الولايات المتحدة مسؤوليتها، وبينما لا يمكن، بأي

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