تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات المفقوديـن الكويتيين الى بلادهـم

2019/08/06 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، عن تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات المفقوديـن الكويتيين مباشرة الى بلادهم بعد اكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق./انتهى

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