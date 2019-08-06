روحاني: طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن يجب ان ترفع العقوبات اولا

2019/08/06 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني :” ان طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن ، لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولا العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية”.وقال روحاني في كلمة أمام وزير ومدراء الخارجية في مبنى الوزارة : ” كل خطوة نتخذها وننجح، يتدخلون (مثلث الشر) من جميع الجهات “.ووصف التوقيع على الاتفاق النووي […]

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