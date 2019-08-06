شاهد: المهندس يتابع عملية إرادة النصر3 في محور ديالى

2019/08/06 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس محافظة ديالى للوقوف على سير عملية ارادة النصر3 في محور عمليات ديالى العراقية....

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