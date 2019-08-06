2019/08/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي بتحويل اعاشة الأطباء المقيمين إلى بدل نقدي وتحديد أوقات العمل ومنح ذوي المهن الطبية وثائق تخرج اصولية بدون شرط الكفالة.وقال المحمداوي في بيان وتلقته وكالة صدى اننا دعونا رئيس مجلس الوزراء إلى الاستجابة إلى مطالب الأطباء المقيمين والاقدمين والدوريين في محافظة البصرة والتي تتلخص في تعديل قرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي يدعو الى تحويل اعاشة الأطباء إلى بدل نقدي و منحهم وثائق تخرج بدون شرط الكفالة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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