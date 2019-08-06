مجلس الوزراء يصدر مجموعات من القرارات

2019/08/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اصدر مجلس الوزراء، عبر جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات.واوضح بيان للمجلس تلقت /SNG/، نسخة منه، ان القرارات شملت الموافقة على عقد الخدمة لحقل المنصورية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.ووافق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الجانب السعودي، بالاضافة الى توفير متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم....

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