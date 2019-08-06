2019/08/06 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 33 الحشد الشعبي، الثلاثاء، من تطهير 15 قرية جنوب الموصل خلال المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تطهير 15 قرية تابعة لناحية الشورة جنوب الموصل ضمن المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.وأضاف، أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 33 بالحشد يطهر 15 قرية في الشورة جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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