2019/08/06 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد قائمقام خانقين محمد ملا حسن، الثلاثاء، بجهود الحشد الشعبي والقوات الامنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الاجرامي، مشيرا الى ان عمليات ارادة النصر تهدف الى تحقيق الامن في اطراف محافظة ديالى.وقال ملا حسن في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى، ان “العملية المشتركة بين الحشد والقوات الامنية التي شملت قضاء خانقين واطرافه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمقام خانقين يشيد بجهود الحشد والقوات الامنية في عمليات ارادة النصر الثالثة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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