2019/08/06 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى اللواء 44 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، تفتيش وتطهير عدد من القرى جنوب الموصل وتأمينها بالكامل.وذكر اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى، ان اللواء ٤٤ اكمل تفتيش القرى الواقعة في ناحية القيارة جنوب الموصل وهي: (نجمة تلال ونجمة الطاسة العليا والطاسة السفلى وشفعات المهندس والفج ووادي صفا وعصماية ونبوعة السفلى ونبوعة العليا).واضاف ان قوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 44 بالحشد ينهي تفتيش عدد من قرى ناحية القيارة جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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