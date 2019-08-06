2019/08/06 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حمل رئيس بلدية هيروشيما، الثلاثاء، اليابان على توقيع معاهدة دولية تاريخية لحظر الأسلحة النووية، فيما تحيي هذه المدينة الذكرى السنوية الـ74 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم عليها.وقاد رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، المراسم في حديقة السلام التذكارية في هيروشيما فيما صلّى الأهالي بصمت وأضاؤوا الشموع ووضعوا أكاليل الزهور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هيروشيما إلى طوكيو..نداء مصيري بذكرى القنبلة الذرية المركز الخبري الوطني.

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