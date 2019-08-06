/ بدر نيوز/ تنشر قانون المرور الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما

2019/08/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن قانونه الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً.فيما يلي بنود القانون الجديد:-

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