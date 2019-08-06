2019/08/06 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، أعمال مسح وتطهير الطرق و المواقع المستهدفة ضمن عملية ارادة النصر الثالثة في محافظتي ديالى ونينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان مفارز مديرية مكافحة المتفجرات مستمرة بأعمال مسح وتطهير الطرق و المواقع المستهدفة حيث تم تفكيك العديد من العبوات الناسفة وتأمين حركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفارز مكافحة المتفجرات بالحشد تزيل عبوات داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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