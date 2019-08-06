النزاهة النيابية: استجوابات الفصل التشريعي الثالث ستبدأ بوزير المالية

2019/08/06 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء الآخرين بداية الفصل التشريعي الثالث، فيما بين أن أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لإجراء الاستجوابات.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب سيجري استجواب بداية فصله التشريعي الثالث لوزير […]

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