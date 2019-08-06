سامي الذيب - هل الختان هو الشر الأكبر؟

2019/08/06 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب سؤال من أحد متابعي: هل الختان هو الشر الأكبر؟لماذا تضع كل اعمالك وماضيك العظيم في قارب يغرق.هل الختان هو الشر الأكبر والتهديد الأعظم على البشرية الآن؟ أم انها الأديان وبالأخص الإسلام؟ ارجو ان تعيد توجيه دفة قاربك قبل فوات الأوان وقبل ان تفقد كل متابعيك المثقفين الإنسانيين.ارجوك أن لا تبحث عن رد مناسب لرسالتي، إنما ابحث عن الأسباب التي دفعتني للكتابة لك.أنا ملحد من خلفية مسيحية.مازلت عظ......

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