فؤاد النمري - الولايات المتحدة المجهولة

2019/08/06 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري شاء الناقد أم أبى فإن النقد الإقتصادي السياسي السطحي لا يعمل إلا في التعمية والتجهيل .الشيوعيون المفلسون الذين برزوا في النصف الثاني من القرن العشرين وقادوا الإتحاد السوفياتي العظيم إلى الإنهيار، ومعهم اليساريون بعامتهم ومنهم القومجيون بمختلف نحلهم لا يعلّلون انهيار دعاواهم بغير النقد الإقتصادي السياسي السطحي للولايات المتحدة فيسبونها بسبة الإمبريالية الجامعة لمختلف المساوئ والشرور رغم أن الولايا......

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