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نص قانون المرور المنشور في جريدة الوقائع العراقية

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نص قانون المرور المنشور في جريدة الوقائع العراقية

الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 18:24

مديرية المرور العامة

ينشر موقع الغدير، نص قانون المرور، بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وأدناه نص قانون المرور بعد نشره بجريدة الوقائع في عددها الصادر اليوم:

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