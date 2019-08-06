الغانمي: المواطن وممتلكاته أمانة بيد القوات الأمنية ويجب المحافظة عليها

2019/08/06 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن سر نجاح العمليات العسكرية في وحدة القيادة والسيطرة والتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية.فيما أشار الى " ان المواطن وممتلكاته أمانة بيد قواتنا الأمنية ويجب المحافظة عليها".

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