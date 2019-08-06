أكثر من 900 موقع اثري لم ينقب عنه في ديالى

2019/08/06 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… دعا النائب رياض التميمي، الثلاثاء، إلى إحياء متحف المحافظة المغلق منذ 16 سنة.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة /، إن “متحف ديالى مغلق منذ 16 سنة رغم أهميته في كونه رسالة مهمة للأجيال لمعرفة العمق التاريخي لمحافظتهم ودورها في الرسالة الإنسانية الممتدة لآلاف السنين”.وأضاف التميمي، أن “ديالى تضم أكثر من […]

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