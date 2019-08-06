ضبط مضافتين لداعش شمال شرق بعقوبة

2019/08/06 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ضبط مضافتين لتنظيم داعش تحتوي على أحزمة وعبوات ناسفة في جلولاء شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.وقال إعلام الحشد في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “استخبارات اللواء 24 بقيادة صباح زيني التميمي، عثرت على مضافتين تحوي احزمة وعبوات ناسفة ومساطر تفجير واعتدة ورمان ومواد غذائية، […]

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