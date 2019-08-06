الدفاع تعلن اعتقال “ابو هاجر” في قضاء البعاج بنينوى

2019/08/06 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن اعتقال “ابو هاجر” الذي شارك في اغتصاب النساء الايزيديات في نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من الفرقة عشرين وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تلقي القبض على الإرهابي (حازم محمد عبد الله قاسم) الملقب بـ”ابو هاجر” في […]

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