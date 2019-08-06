2019/08/06 | 18:57

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مصرع فتاة وإصابة والدتها بانفجار قنينة غاز في ذي قار

الثلاثاء

06

أب

2019 :

06:55 pm

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أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بان انفجارا أدى

لمصرع فتاة وإصابة والدتها بجروح خطرة.وذكر المصدر ان انفجار اسطوانة غاز منزلية وقع بمنزل في الحي

العسكري بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار وادى لمصرع فتاة وإصابة

والدتها بجروح خطرة نتيجة أنهيار سقف المطبخ عليهما بسبب شدة

الانفجار.وبين، أن الأجهزة الأمنية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل جثة الفتاة

إلى الطب العدلي، فضلا عن إرسال الأم إلى مستشفى الحسين التعليمي

بمدينة الناصرية مركز المحافظة لتلقي العلاج

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