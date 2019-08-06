2019/08/06 | 18:57

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بالصور..



القبض على أحد قيادات داعش الإرهابي في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن القبض على احد

قيادات داعش الأرهابي الذي كان متخفيا بمدينة كركوك.وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة

سعد حربية إنه بعد ورود معلومات للجهات الأمنية تفيد بوجود أحد

العناصر الإرهابية القيادية، تم تشكيل فريق عمل بحث وتحري وتم جمع

المعلومات وتحديد الهدف.وبين حربية أنه قد تم إلقاء القبض على الإرهابي المطلوب وتسليمه

للجهات التحقيقة المختصة، موضحا أن الإرهابي كان متخفيا بكركوك، مشيرا

إلى أن الصور والوثائق أثبتت ارتباطه وعمله بالتنظيم الأرهابي.

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