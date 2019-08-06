نصيف: استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية

2019/08/06 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت لجنة النزاهة النيابية،اليوم الثلاثاء، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء الآخرين بداية الفصل التشريعي الثالث، فيما

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