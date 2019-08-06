محبوب النوارس باقٍ مع الزوراء لموسم اخر

2019/08/06 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… قرر نادي الزوراء، تجديد عقد مدافعه محمد عبد الزهرة “ابو حالوب” للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر في إدارة النادي لـ /المعلومة/ إن “ادارة النادي قررت تجديد عقد المدافع محمد عبد الزهرة لموسم اخر لتمثيل النوارس في الموسم الجديد”.واوضح ان “ادارة النادي قررت التجديد لابو حالوب بطلب من المدرب […]

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