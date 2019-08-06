“بالفديو”.. مئات المتقاعدين بتظاهرون امام مكتب عبد المهدي في بغداد

2019/08/06 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تظاهر المئات من المتقاعدين، امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم .

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