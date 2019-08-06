2019/08/06 | 19:52

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مجلس بغداد: جهات سياسية متورطة بـ «هروب سجناء المخدرات» من سجن القناة

كلمة -

بغداد

كشف مجلس محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، عن تورط جهات سياسية

بتهريب سجناء المخدرات من سجن القناة شرقي العاصمة.

وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريحات تابعها «موقع كلمة

الإخباري» إن “التحقيقات الأولية أثبتت تورط جهات سياسية

بتهريب سجناء المخدرات من سجن القناة الواقع شرقي العاصمة”، لافتا

إلى إن “المال السياسي هو من هرب السجناء”.

وأضاف أن “عناصر الشرطة المرابطين في السجن إثناء هروب السجناء يجري

التحقيق معهم بشكل دقيق لمعرفة الجهات المسؤولة”، مبينا أن

“التحقيقات كشفت عن وجود جهات سياسية متورطة لتهريب السجناء”.

يشار إلى أن 15 موقوفا هربوا، بداية الأسبوع الحالي، من مركز شرطة

القناة شرقي العاصمة بغداد.

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